В больницы Подмосковья поступило оборудование для диагностики сосудов сердца
Системы внутрисосудистой оптической когерентной томографии с модулем анализа фракционного резерва коронарного кровотока поступили в шесть больниц Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Эти системы позволяют с высокой точностью оценить состояние сосудов сердца.
«В этом году в наши больницы поступило шесть единиц медицинской техники, необходимой для проведения внутрисосудистых вмешательств на артериях сердца. Стоимость систем составила 143,4 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Медтехника поступила в Жуковскую, Люберецкую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую и Мытищинскую больницу, а также в МОНИКИ им. Владимирского. До конца года Подмосковье закупит ещё 12 таких систем.
Закупка проводится в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.