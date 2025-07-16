В Раменском открывается набор в Школу спортивных волонтёров
Десятая Школа спортивных волонтёров откроется в Раменском муниципальном округе в августе, ученики пройдут двухнедельный курс обучения. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Занятия будут проводиться на базе спортивного комплекса «Борисоглебский».
«В программу школы входит знакомство с разными видами спорта, занятия по навыкам общения, организации соревнований, психологии, иностранным языкам, основам допинг-контроля и первой медицинской помощи. а также практика на соревнованиях и тренировках», — говорится в сообщении.В школу, которая будет работать с 11 по 22 августа, приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Обучение бесплатное. Регистрация открыта до 1 августа, количество мест ограничено. Для подачи заявки нужно заполнить анкету и отравить её на электронную почту borisoglebskey@mail.ru или занести кабинет №141 спорткомплекса «Борисоглебский».
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, а также информационную, консультативную и методическую поддержку. Подробо об этом можно прочитать по ссылке.