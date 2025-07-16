В Подмосковье с начала года отремонтировали более 115 км ЛЭП
115,98 километров кабельных и воздушных линии электропередачи отремонтировали в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Ремонт ЛЭП вход в масштабную областную программу по обеспечению надёжности электроснабжения.
«Отремонтировано 115,98 км ЛЭП. Всего в годовой план «Мособлэнерго» входит ремонт 326 километров линий электропередачи», — говорится в сообщении.Кроме того, энергетики отремонтировали электрооборудование 136 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Такие работы проведут ещё на 79 объектах. Площадь расчищенных охранных зон ЛЭП составила 52 гектара — около половины от годового плана.