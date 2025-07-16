В Подмосковье с начала года отремонтировали более 115 км ЛЭП

16 июля 2025, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

115,98 километров кабельных и воздушных линии электропередачи отремонтировали в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Ремонт ЛЭП вход в масштабную областную программу по обеспечению надёжности электроснабжения.





«Отремонтировано 115,98 км ЛЭП. Всего в годовой план «Мособлэнерго» входит ремонт 326 километров линий электропередачи», — говорится в сообщении.