Кафе и рестораны Подмосковья открыли около 1,2 тыс. летних веранд
Около 1,2 тыс. летних веранд открылось при заведениях общественного питания Московской области в текущем сезоне, благодаря им появилось около 24 тысяч дополнительных посадочных мест. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Оформить разрешение на открытие веранды при кафе или ресторане в Подмосковье можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Услуга доступна при размещении летнего отделения на участках муниципальной или государственной собственности. В текущем году этой опцией воспользовались уже около 200 предпринимателей», — говорится в сообщении.Онлайн-услуга по заключению договора на открытие летнего кафе предоставляется бесплатно, результат поступает в личный кабинет заявителя.