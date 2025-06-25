Кафе и рестораны Подмосковья открыли около 1,2 тыс. летних веранд

25 июня 2025, 17:31

оригинал Фото: istockphoto.com/FooTToo

Около 1,2 тыс. летних веранд открылось при заведениях общественного питания Московской области в текущем сезоне, благодаря им появилось около 24 тысяч дополнительных посадочных мест. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.







«Оформить разрешение на открытие веранды при кафе или ресторане в Подмосковье можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Услуга доступна при размещении летнего отделения на участках муниципальной или государственной собственности. В текущем году этой опцией воспользовались уже около 200 предпринимателей», — говорится в сообщении.