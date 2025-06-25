В Орехово-Зуеве продолжается модернизация молочно-товарной фермы

25 июня 2025, 17:22

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания ООО «Слава» продолжает развитие молочно-товарной фермы в поселке Прокудино Орехово-Зуевского округа. Предприятие получило разрешение на строительство нового коровника для содержания крупного рогатого скота, что позволит увеличить поголовье до 200 голов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.