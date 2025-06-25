В Орехово-Зуеве продолжается модернизация молочно-товарной фермы
Компания ООО «Слава» продолжает развитие молочно-товарной фермы в поселке Прокудино Орехово-Зуевского округа. Предприятие получило разрешение на строительство нового коровника для содержания крупного рогатого скота, что позволит увеличить поголовье до 200 голов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект планируют реализовать в 2026 году. С запуском нового объекта на ферме создадут 20 дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в строительство превысит 100 миллионов рублей.
В хозяйстве содержат коров породы Монбельярд. Производимая молочная продукция поставляется на перерабатывающие предприятия Москвы и Подмосковья. В дальнейшем планируется дальнейшее наращивание объемов производства за счет увеличения поголовья. Сейчас ферма выпускает около 750 тонн молока в год.
Правительство Московской области предоставляет меры господдержки региональным сельхозтоваропроизводителям. Так, ООО «Слава» уже воспользовалось мерами господдержки: в 2023–2024 годах предприятие получило субсидии на производство молока и закупку сельхозтехники и оборудования.
Читайте также: