Одинцовские ветераны СВО провели патриотические встречи со школьниками

09 декабря 2025, 20:20

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовские ветераны Ассоциации СВО приняли участие в масштабном проекте «Наставник Z», объединяющем бойцов спецоперации и молодёжь Подмосковья. Он завершился в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.





Программа стартовала 17 октября. С этого момента вместе с другими героями одинцовцы провели десятки патриотических встреч для подростков со всей Московской области.

«Уникальный опыт общения с защитниками Отечества получили более 1500 ребят. Программа также предусматривала молебен в Троице-Сергиевой Лавре для семей героев, работу интерактивных зон, музыку, портреты от шаржиста и творческие мастерские для детей», – отметили в администрации.