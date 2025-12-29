В Московской области за год оптимизировали работу более 270 светофоров
Режим работы свыше 270 светофоров оптимизировали в Московской области в текущем году. Благодаря этому пропускная способность перекрёстков и прямых участков дорог выросла на 10-15%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На минувшей неделе работу провели на пяти участках дорог в двух округах — Истре и Балашихе.
«В Истре подключили адаптивное управление светофором, регулирующим движение на пересечении Волоколамского шоссе с дорогой, ведущей к музею «Новый Иерусалим и деревне Никулино», — говорится в сообщении.А в Балашихе изменили режим работы четырёх светофоров на улице Советская: на пересечении с Объездным шоссе, перекрёстках с улицами Крупешина и Звёздная, а также у станции Балашиха.