В Московской области за год оптимизировали работу более 270 светофоров

29 декабря 2025, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы свыше 270 светофоров оптимизировали в Московской области в текущем году. Благодаря этому пропускная способность перекрёстков и прямых участков дорог выросла на 10-15%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





На минувшей неделе работу провели на пяти участках дорог в двух округах — Истре и Балашихе.





«В Истре подключили адаптивное управление светофором, регулирующим движение на пересечении Волоколамского шоссе с дорогой, ведущей к музею «Новый Иерусалим и деревне Никулино», — говорится в сообщении.