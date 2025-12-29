Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 декабря составила четыре балла

29 декабря 2025, 10:43

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на невысокую степень общей загруженности, на 12 вылетных магистралях наблюдаются пробки.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Боровское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.