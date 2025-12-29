Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 декабря составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Несмотря на невысокую степень общей загруженности, на 12 вылетных магистралях наблюдаются пробки.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Боровское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше 779 тысяч машин. Это на 27,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.