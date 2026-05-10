Как начать прикорм правильно: рекомендации специалистов НИКИ детства

10 мая 2026, 15:15

Подмосковные эксперты рассказали, как правильно начать прикорм

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Введение прикорма — важный этап в первый год жизни ребёнка. Это первый шаг к знакомству с разнообразием вкусов, ароматов и текстур. В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, как и когда правильно начать прикорм.







Многие родители стремятся начать этот процесс как можно раньше, но есть и те, кто откладывает его из-за опасений аллергических реакций. Оптимальное время для начала прикорма — возраст от четырёх до шести месяцев. В этот период организм ребёнка становится способен усваивать более сложную пищу, чем грудное молоко или молочная смесь.





«Главная цель прикорма в самом начале — не накормить ребенка досыта, а плавно познакомить его иммунную и пищеварительную системы с новыми продуктами. Мы не заменяем грудное вскармливание, а дополняем его», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.





Для начала рекомендуется использовать однокомпонентные пюре. Если у ребенка наблюдаются запоры или он быстро набирает вес, предпочтение стоит отдать овощам: кабачку, цветной капусте или брокколи. В случае, если малыш набирает вес медленно, лучше начать с безглютеновых каш, таких как гречневая, рисовая или кукурузная.





Новый продукт следует вводить, начиная с половины чайной ложки утром. Это позволяет в течение дня наблюдать за реакцией организма: появлением высыпаний, изменениями стула или признаками беспокойства. Если все в порядке, количество продукта можно увеличивать вдвое ежедневно. Однако существует список продуктов, которые не рекомендуется вводить в рацион ребенка в первый год жизни. Прежде всего, это касается соли и сахара. Почки младенца еще не готовы к нагрузке солями, а сахар может негативно влиять на вкусовые предпочтения и способствовать развитию кариеса даже на непрорезавшихся зубах, как отмечает Одинаева.



До года также следует избегать цельного коровьего и козьего молока, так как оно может быть слишком тяжелым для почек и вызвать дефицит железа. Мед не рекомендуется из-за риска ботулизма у детей, а соки лучше отложить из-за высокой концентрации кислот и сахаров.



Важно помнить, что не следует заставлять ребенка есть насильно. Если он отворачивается или выплевывает пищу, попробуйте предложить этот продукт снова через несколько дней.





Определить готовность малыша к знакомству с пищей можно по нескольким критериям. Если ребёнок с любопытством наблюдает за вашей тарелкой, уверенно держит голову и начинает садиться, пусть даже неуверенно, это верный признак. Рекомендуется заранее, за несколько недель до начала, познакомить его с ложкой, чтобы новый предмет не вызывал страха, уточняет Одинаева.



