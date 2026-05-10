Музеи Коломенского посада готовятся к «Ночи музеев»

10 мая 2026, 13:34

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музеи Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» подготовили программу к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 16 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.











В Музей-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» состоится лекция-беседа «Белое, зелёное, красное… Пильняк в цвете», где обсудят творчество Бориса Пильняка. Прозу писателя рассмотрят через призму цвета. В мероприятии примут участие французская переводчица, доктор наук и специалист по творчеству Пильняка Анн Кольдефи-Фокар, а также литературный переводчик и исследователь Виталий Нуриев. Возрастное ограничение — 12+. Вход свободный, по регистрации . Тема «Ночи музеев» в этом году — «Родное». Организаторы предлагают создать маршрут, который позволит увидеть большое в малом: историю страны через личные истории, семейные традиции и повседневные детали; культурное наследие через личный опыт, ощущения и звуки вокруг.





Билеты можно приобрести по ссылке . В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» пройдёт выставка, где можно будет увидеть 200-летнюю коломенскую фату перед её отправкой на реставрацию. Программа «Фата канаватная. Финальные показы перед реставрацией» расскажет о прошлом фаты и её возвращении в Коломну, а также о музее, его коллекции старинных тканей, искусстве создания шёлка и современных методах ткачества. Рекомендуемый возраст посетителей — 6 лет и старше.





Билеты по ссылке . На уличной экскурсии «Коломенские благотворители» от «Коломенского навигатора» посетители смогут познакомиться с историей Коломны XIX века. Этот период был отмечен расцветом благотворительности, когда известные купцы, такие как Хлудовы, Шераповы, Кисловы и Шевлягины, активно поддерживали общественные инициативы. Они строили храмы, оказывали помощь монастырям, открывали приюты, богадельни и гимназии. В рамках экскурсии часть средств от продажи билетов будет направлена в Фонд друзей Коломны. Экскурсия рассчитана на аудиторию старше 12 лет.





Билеты по ссылке . В Музее «Коломенская пастила» пройдет мероприятие «Персидский марш», которое раскроет историю визита персидского шаха Насер ад-Дина в Коломну и покажет, как восточные сладости повлияли на развитие коломенской пастилы.



