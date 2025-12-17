В Химках двое подростков попались на мошенничестве в особо крупном размере
В Химках следователи предъявили обвинение 19-летнему и 16-летнему молодым людям в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
По данным следствия, в декабре обвиняемые вступили в преступный сговор с неустановленными лицами в интернете и решили путём обмана похитить деньги пенсионера. С мужчиной связались через мессенджер и сообщили, что его личные данные стали известны мошенникам. Для сохранности средств якобы было необходимо передать их на хранение через курьеров, в роли которых выступили обвиняемые.
Позже фигуранты передали четыре миллиона рублей, полученных от пожилого мужчины, неустановленным лицам. О произошедшем потерпевший сообщил правоохранителям. Впоследствии были установлены личности злоумышленников, и их задержали.
Подмосковное следственное управление напомнило, что в последнее время участились случаи вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы. Наказание за совершение подобного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Следователи попросили уделить особое внимание разъяснению этих обстоятельств подросткам. Следует помнить, что о подозрительных сообщениях или звонках с незнакомых номеров нужно сообщить в правоохранительные органы. Своевременное реагирование не позволит злоумышленникам использовать подростков в их преступных планах.
