В Химках двое подростков попались на мошенничестве в особо крупном размере

17 декабря 2025, 16:40

оригинал Фото: Istock / z1b

В Химках следователи предъявили обвинение 19-летнему и 16-летнему молодым людям в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.