Жителям Подмосковья рассказали о мошеннической схеме с заменой счётчиков воды
Мошенники начали звонить жителям Подмосковья якобы от имени сотрудников Водоканала, чтобы предложить заменить счётчики и провести анализ воды. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Аферисты придумали многоступенчатую схему обману.
«Для оформления услуги по замене счётчиков они просят назвать код из СМС. Получив его, имитируют взлом, запугивая кражей аккаунта на портале госуслуг. Далее злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников банка и сообщают, что их средства в опасности, и убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» крадут средства жертвы», – пояснили в ведомстве.Чтобы не стать жертвой обманщиков, не стоит называть коды из СМС. Лучше всего прервать подозрительный звонок и перепроверять любую сомнительную информацию.
В ведомстве напомнили, что узнать о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно на портале госуслуг Московской области. Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.