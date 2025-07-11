Как сделать знакомство ребёнка с шоколадом безопасным: советы подмосковных педиатров
Подмосковные педиатры рассказали, какой шоколад максимально безопасен для детей
Несмотря на стремление родителей ограничить потребление сладкого, дети рано или поздно попробуют шоколад. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как сделать знакомство с этим продуктом максимально безопасным.
«Шоколад можно вводить в детский рацион не раньше трёх лет. Давать можно не более 20-30 граммов, то есть 2-3 кусочков в день. Выбирайте качественный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 65% и без добавок. С возрастом количество шоколада можно увеличить, но не стоит давать ребёнку более 50 граммов в сутки», – посоветовала директор НИКИ детства Нисо ОдинаеваШоколадом не стоит увлекаться детям с избыточным весом, ожирением, а в пубертатном периоде он может спровоцировать акне. Самые безопасные для детей добавки – фрукты и изюм. Фундук, миндаль и арахис могут спровоцировать аллергию. При выборе шоколада важно изучать его состав и наполнители, чтобы избежать содержания консервантов, красителей и трансжиров.
«Трансжиры могут скрываться под названиями «гидрогенизированный растительный жир», «кондитерский жир» или «кулинарный жир». Заменять настоящий шоколад на кондитерские плитки или соевый шоколад не рекомендуется», – добавила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.Менее полезен для ребёнка белый шоколад, так как в нём нет ничего, кроме жиров и сахара.