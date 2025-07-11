В Детском центре спасли мальчика с абсцессом шеи после перенесённой ОРВИ

11 июля 2025, 19:04

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка с абсцессом шеи, возникшим на фоне ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В ДКЦ доставили пятилетнего мальчика с отёком шеи справа и температурой +39°C. Болеть он начал за неделю до обращения к врачам. Ранее за медицинской помощью родители ребёнка не обращались, а лечили его жаропонижающими препаратами. Однако результата это не давало.



После обследования медики диагностировали у маленького пациента гнойный абсцесс в области шеи, возникший как осложнение после острой респираторной вирусной инфекции. Мальчика срочно отправили на операцию в оториноларингологическое отделение.

«Гнойный абсцесс в области шеи очень опасен, так как может привести к сужению дыхательных путей, повреждению сосудов и нервов, тромбообразованию и даже параличу. Мы вскрыли абсцесс через заднюю стенку глотки и удалили большое количество гноя. Операция прошла успешно», – рассказала заведующая оториноларингологическим отделением ДКЦ Елена Ковалец.