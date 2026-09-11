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В Одинцове поймали на месте преступления курьера телефонных мошенников

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Посыльного телефонных мошенников, приехавшего забирать 700 тысяч рублей у 29-летнего жителя Одинцово, задержали на месте преступления полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Мошенники действовали по обычной схеме: они выдавали себя за сотрудников техподдержки портала «Госуслуги», Росфинмониторнига и полиции и убеждали свою потенциальную жертву отдать деньги — якобы для их перевода на безопасный счёт.

«Мужчина, пообщавшись со злоумышленниками, обратился в полицию. После этого всё происходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.
В результате удалось поймать курьера преступников во время передачи ему муляжа денег. Задержанный оказался 26-летним уроженцем Краснодарского края. До суда его посадили под домашний арест.
Лев Каштанов

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