В Одинцове поймали на месте преступления курьера телефонных мошенников
Посыльного телефонных мошенников, приехавшего забирать 700 тысяч рублей у 29-летнего жителя Одинцово, задержали на месте преступления полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мошенники действовали по обычной схеме: они выдавали себя за сотрудников техподдержки портала «Госуслуги», Росфинмониторнига и полиции и убеждали свою потенциальную жертву отдать деньги — якобы для их перевода на безопасный счёт.
«Мужчина, пообщавшись со злоумышленниками, обратился в полицию. После этого всё происходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.В результате удалось поймать курьера преступников во время передачи ему муляжа денег. Задержанный оказался 26-летним уроженцем Краснодарского края. До суда его посадили под домашний арест.