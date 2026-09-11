Рузский нарколог рассказал, как снятие стресса спиртным переходит в зависимость
Небольшие эпизоды с алкоголем иногда могут постепенно складываться в устойчивые привычки. Всемирный день трезвости – повод честно оценить, какое место спиртное занимает в нашей повседневности, заявил врач-психиатр-нарколог Рузской больницы Артём Кривошея.
Часто кажется, что бокал вина после рабочего дня или встреча с друзьями с с употреблением спиртного – привычная часть отдыха.
«Важно не только количество выпитого, но и причина, по которой человек обращается к алкоголю. Если он становится привычным способом снять напряжение, забыть о проблемах или поднять настроение, это повод задуматься. Есть другие способы справляться с нагрузкой», – отметил Кривошея.По словам медика, отказ от алкоголя может изменить привычную жизнь больше, чем кажется. Улучшается сон, появляется больше энергии, легче сохранять концентрацию и находить силы на то, что нравится.
Те, кто чувствует, что самостоятельно контролировать употребление алкоголя стало сложнее, не нужно ждать серьёзных последствий. Обращение к врачу – нормальный шаг, а не повод для стыда. Чем раньше человек решит разобраться с проблемой, тем проще будет сохранить здоровье и вернуть хорошее самочувствие.