Рузский нарколог рассказал, как снятие стресса спиртным переходит в зависимость

11 сентября 2026, 14:40

оригинал А. Кривошея (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Небольшие эпизоды с алкоголем иногда могут постепенно складываться в устойчивые привычки. Всемирный день трезвости – повод честно оценить, какое место спиртное занимает в нашей повседневности, заявил врач-психиатр-нарколог Рузской больницы Артём Кривошея.





Часто кажется, что бокал вина после рабочего дня или встреча с друзьями с с употреблением спиртного – привычная часть отдыха.

«Важно не только количество выпитого, но и причина, по которой человек обращается к алкоголю. Если он становится привычным способом снять напряжение, забыть о проблемах или поднять настроение, это повод задуматься. Есть другие способы справляться с нагрузкой», – отметил Кривошея.