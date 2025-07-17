Как выбрать обувь малышу: инструкция от подмосковного ортопеда
Неверный выбор обуви может навредить ребёнку, предупредил заведующий консультативно-диагностической поликлиникой, врач-травматолог-ортопед Олег Чучарин. Он рассказал, как приобрести для малыша правильную обувь.
«Когда ребёнок ещё не умеет ходить, обувь лишь защищает его ножки от холода, и носить её в этом возрасте необязательно. Можно надевать носочки, пинетки или вязанные туфельки. Другое дело, когда ребёнок делает первые шаги. Основные критерии для выбора обуви детям в возрасте до трёх лет – натуральные материалы, мягкая подкладка, закрытая и закруглённая носочная часть шире пяточной», – перечислил врач, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Стоит выбирать большую по площади, плотную подошву с рифлёной поверхностью, которая хорошо сгибается в носочной части. К тому же обувь должна быть достаточной высоты, чтобы фиксировать голеностопный сустав, и иметь задник средней жёсткости.
«Выбирайте каблучок высотой 5-7 мм, а к двум годам – 1-1,5 см. Обязательно проверяйте наличие супинатора для поддержки свода стопы в правильном положении. Обувь должна фиксироваться на ноге шнурками или застёжками-липучками. Не стоит покупать обувь ребёнку на вырост, так как слишком большой запас может создать дискомфорт», – добавил Чучарин.Врач также отметил, что для верного измерения ноги ребёнка нужно использовать лист бумаги. Следует обвести стопу, а к полученным цифрам прибавить 5-7 мм. Измерения лучше проводить вечером, так как к концу дня нога может немного отечь и увеличиться.