В подмосковных школах сахарного диабета обучились более 26 тыс. человек
Более 26 тысяч жителей Московской области, у которых диагностировали сахарный диабет, прошли обучение в специальных школах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В школах сахарного диабета ученикам рассказывают, как рекомендовано питаться при этом диагнозе, как подсчитывать углеводы, интерпретировать результаты анализа на уровень сахара в крови, делать инъекции и корректировать дозы инсулина.
«Мы понимаем, что пациентам, особенно тем, у кого диабет выявлен недавно, нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Московской области запустили обучение в школах сахарного диабета. Сейчас работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, обучение в них прошли с начала года более 26 тысяч человек», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Обучение в школах сахарного диабета проводится бесплатно. Потребуется только направление от лечащего врача.