Подмосковная санитарная авиация с начала года совершила около 500 вылетов

16 июля 2025, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации Подмосковья с начала года совершил около 500 вылетов. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава регионаТакие вертолёты работают в Московской области для медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пожарах и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов.







«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому требуется медицинская помощь, вне зависимости от пробок и отдаленности медучреждения. А благодаря системе «Ночной старт» вертолёты могут вылетать и в тёмное время суток. С начала года санитарная авиация выполнила 490 вылетов – на 81 больше, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забели