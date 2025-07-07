Министр образования Подмосковья Пильдес: абитуриенты уже подали в колледжи региона 44 тыс. заявлений
Абитуриенты уже подали в подмосковные колледжи свыше 44 тыс. заявлений
В ходе приёмной кампании в подмосковные колледжи абитуриенты подали уже более 44 тыс. заявлений.
Такие данные привела в эфире «Радио 1» министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она также перечислила самые популярные направления обучения.
«Приёмная кампания в колледжах сейчас в самом разгаре. В колледжи, которые подведомственны нашему министерству, по состоянию на сегодняшний день абитуриенты подали уже более 44 тыс. заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Мы видим, что самые популярные направления в этом году – технические специальности, металлообработка, электрика, сварка, операторы станков ЧПУ, строительные специальности, информационные технологии, транспорт, логистика и безопасность», – отметила министр.По её словам, фиксируется также рост интереса абитуриентов к поступлению в педагогические вузы.
«На данный момент в наши подмосковные вузы подано более 4 тыс. заявлений именно на педагогические специальности. Это уже на 614 больше, чем в прошлом году. Надо сказать, что в 2025 году в наших вузах уже на 10% увеличено количество бюджетных мест на педагогические направления», – отметила Пильдес.Как рассказала министр, в Подмосковье заключают целевые договоры по педагогическим специальностям. В текущем году работодатели Московской области разместили на Единой цифровой платформе работы в России 803 предложения.