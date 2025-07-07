Министр образования Подмосковья Пильдес: абитуриенты уже подали в колледжи региона 44 тыс. заявлений

07 июля 2025, 17:44

Абитуриенты уже подали в подмосковные колледжи свыше 44 тыс. заявлений

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В ходе приёмной кампании в подмосковные колледжи абитуриенты подали уже более 44 тыс. заявлений.





Такие данные привела в эфире «Радио 1» министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она также перечислила самые популярные направления обучения.

«Приёмная кампания в колледжах сейчас в самом разгаре. В колледжи, которые подведомственны нашему министерству, по состоянию на сегодняшний день абитуриенты подали уже более 44 тыс. заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Мы видим, что самые популярные направления в этом году – технические специальности, металлообработка, электрика, сварка, операторы станков ЧПУ, строительные специальности, информационные технологии, транспорт, логистика и безопасность», – отметила министр.

«На данный момент в наши подмосковные вузы подано более 4 тыс. заявлений именно на педагогические специальности. Это уже на 614 больше, чем в прошлом году. Надо сказать, что в 2025 году в наших вузах уже на 10% увеличено количество бюджетных мест на педагогические направления», – отметила Пильдес.