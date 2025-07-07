ЕГЭ на 100 баллов в этом году сдали более 640 подмосковных выпускников
В Подмосковье по итогам сдачи Единого госэкзамена в этом году насчитали более 640 стобалльников.
Об этом в эфире «Радио 1» сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
«По предварительным итогам экзаменационной кампании, в регионе – 643 стобалльника. 24 участника экзаменов набрали по 200 баллов. А один выпускник показал уникальный результат – 300 баллов по трём выбранным предметам», – перечислила министр.Пильдес добавила, что выпускники 11-х классов в 2025 году чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ профильную математику, информатику, физику, химию и биологию, при этом демонстрируя высокий уровень подготовки.
Министр также рассказала, что в ходе приёмной кампании в подмосковные колледжи абитуриенты подали уже более 44 тыс. заявлений.