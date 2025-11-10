Подмосковным фермерам передали более 350 гектаров государственных сельхозземель

10 ноября 2025, 14:43

оригинал Фото: istockphoto.com/bernardbodo

Свыше 350 гектаров земель сельскохозяйственного назначения муниципальной и неразграниченной государственной собственности передали пяти фермерским хозяйствам Московской области в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.





Фермеры получили землю в аренду без торгов сроком на пять лет. В дальнейшем при соблюдении правил использования они смогут оформить на участки право собственности.





«Десять земельных участков получили пять крестьянско-фермерских хозяйств в восьми округах Московской области. Общая площадь переданной сельхозземли составила более 356,3 га», — уточнил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.