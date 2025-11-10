Подмосковным фермерам передали более 350 гектаров государственных сельхозземель
Свыше 350 гектаров земель сельскохозяйственного назначения муниципальной и неразграниченной государственной собственности передали пяти фермерским хозяйствам Московской области в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Фермеры получили землю в аренду без торгов сроком на пять лет. В дальнейшем при соблюдении правил использования они смогут оформить на участки право собственности.
«Десять земельных участков получили пять крестьянско-фермерских хозяйств в восьми округах Московской области. Общая площадь переданной сельхозземли составила более 356,3 га», — уточнил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.Больше всего земли фермерам передали в Орехово-Зуевском округе — 146,6 га. Второе место по этому показателю занял Зарайск, где фермеры получили 91,6 га. А замыкает топ-3 Наро-Фоминский округ: там аграриям предоставили 44,7 га.