Подмосковным фермерам передали более 350 гектаров государственных сельхозземель

Свыше 350 гектаров земель сельскохозяйственного назначения муниципальной и неразграниченной государственной собственности передали пяти фермерским хозяйствам Московской области в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.



Фермеры получили землю в аренду без торгов сроком на пять лет. В дальнейшем при соблюдении правил использования они смогут оформить на участки право собственности.

«Десять земельных участков получили пять крестьянско-фермерских хозяйств в восьми округах Московской области. Общая площадь переданной сельхозземли составила более 356,3 га», — уточнил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.
Больше всего земли фермерам передали в Орехово-Зуевском округе — 146,6 га. Второе место по этому показателю занял Зарайск, где фермеры получили 91,6 га. А замыкает топ-3 Наро-Фоминский округ: там аграриям предоставили 44,7 га.
