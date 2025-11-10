Воробьёв призвал синхронизировать все работы по благоустройству в Подмосковье
Благоустройство в городских и муниципальных округах Подмосковья должно вестись комплексно, по разным направлениям. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьёв на традиционном оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.
«Сегодня рассмотрим вопросы, вынесенные на обсуждение на основании обращений наших жителей, а также ввиду актуальности и большого объёма ресурсов, которые мы направляем на их решение. Это всё, что касается благоустройства. Мы хорошо видим, что программа «Модернизация ЖКХ» вносит дополнительные коррективы в нашу работу, и нам очень важно стандартизировать всё, что происходит во дворах, межквартальных проездах, на дорогах. Поэтому тема благоустройства должна вестись комплексно, по разным направлениям. Это не только и не сколько парки, сколько порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идёт на работу, в школу или возвращается домой. Поэтому сегодня обсудим синхронизацию работ по благоустройству территорий», – сказал губернатор.Воробьёв также отметил, что в Подмосковье также каждый год ведётся большая работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта муниципальных и региональных дорог.
«Обсудим, как обстоят дела, какова динамика. Близится зима. Понятно, что весь большой и важный объём работ нам нужно завершить своевременно. Также узнаем, какие обращения поступают в Центр управления регионом», – добавил глава региона.Ранее на совещании Воробьёв поздравил личный состав Главного управления МВД Подмосковья с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается сегодня.