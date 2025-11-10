Воробьёв призвал синхронизировать все работы по благоустройству в Подмосковье

10 ноября 2025, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустройство в городских и муниципальных округах Подмосковья должно вестись комплексно, по разным направлениям. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьёв на традиционном оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.







«Сегодня рассмотрим вопросы, вынесенные на обсуждение на основании обращений наших жителей, а также ввиду актуальности и большого объёма ресурсов, которые мы направляем на их решение. Это всё, что касается благоустройства. Мы хорошо видим, что программа «Модернизация ЖКХ» вносит дополнительные коррективы в нашу работу, и нам очень важно стандартизировать всё, что происходит во дворах, межквартальных проездах, на дорогах. Поэтому тема благоустройства должна вестись комплексно, по разным направлениям. Это не только и не сколько парки, сколько порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идёт на работу, в школу или возвращается домой. Поэтому сегодня обсудим синхронизацию работ по благоустройству территорий», – сказал губернатор.

«Обсудим, как обстоят дела, какова динамика. Близится зима. Понятно, что весь большой и важный объём работ нам нужно завершить своевременно. Также узнаем, какие обращения поступают в Центр управления регионом», – добавил глава региона.