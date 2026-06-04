В Подмосковье стартует акция «Проверь своё здоровье в парке»

04 июня 2026, 10:16

оригинал Фото: медиасток.рф

Акция «Проверь свое здоровье в парке» возвращается в Московскую область. Во время тёплого сезона подмосковные врачи будут по выходным проводить выездные профосмотры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Ближайший приём в парках намечен на 6-7 июня. Мобильные медицинские бригады приступят к работе в 33 муниципалитетах.





«Акция «Проверь своё здоровье в парке» проводится в Подмосковье с 2022 года. Она востребована у жителей. В прошлом году профилактические осмотры на открытом воздухе прошли свыше 5 300 человек. В ближайшие выходные жители Московской области снова смогут проверить основные показатели своего здоровья», — сказал зампред областного правительства — глава регионального Минздрава Максим Забелин.