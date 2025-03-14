В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом

Одноэтажный индивидуальный полуразрушенный жилой дом снесли в деревне Шиколово Можайского муниципального округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом по адресу: деревня Шиколово, Железнодорожная, 22 был построен в 1974 году. Его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Дом долгое время стоял заброшенным и находился в полуразрушенном состоянии. Жители деревни писали через портал «Добродел» запросы на снос опасного объекта. В результате его внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В текущем месяце ветхий дом силами нового собственника снесли, сейчас территория, которую занимала обветшавшая постройка, освобождена от строительного мусора. В дальнейшем на этом участке планируют построить новый индивидуальный дом.
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