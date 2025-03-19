Под Подольском снесли бесхозное недостроенное здание

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В селе Сынково городского округа Подольск выявили и демонтировали заброшенный объект незавершённого строительства. Он располагался вблизи улицы Военной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное недостроенное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. находилось в черте жилой застройки. Полуразрушенное строение было заброшено. Граждан обращались в администрацию с просьбами снести аварийную постройку и привести в надлежащее состояние прилегающую территорию. Власти муниципалитета разыскали правообладателя объекта, но собственника установить не удалось», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В результате, по его словам, строение признали бесхозным и подлежащим сносу. Демонтаж выполнили в марте. Сейчас территория свободна от объекта и строительного мусора
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
По данным Мособлархитектуры, на территории городского округа Подольск выявили 343 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 248, то есть 72% от общего количества.
Ведомство вместе с профильными органами местного самоуправления продолжает выявлять и устранять недострои, самовольно возведённые и аварийные здания.
Читайте также:
В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом
В Коломне начался снос заброшенной недостроенной многоэтажки
В Малых Вязёмах снесли заброшенное кафе-самострой
Лора Луганская