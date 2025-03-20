В Мытищах в 2027 году построят школу на 550 мест в природных оттенках

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В городском округе Мытищи на участке Центральная Усадьба вблизи Ярославского проезда появится новая школа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. Ведомство поддержало архитектурный облик здания.
«Учебное заведение на 550 мест рассчитано на 200 учащихся начальной школы и 350 – средней и старшей школы. Площадь трёхэтажного здания превысит 19 тыс. кв. м. В рамках реализации проекта планируется создать более 80 новых рабочих мест», – поделился планами министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Социальный объект планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года.
Как рассказали в ведомстве, здание школы будет иметь трёхчастную композицию. Блок общих помещений в центре учебного заведения соединяет два асимметричных крыла, в которых расположены помещения начальной, средней и старшей школы. Такая структура позволяет избежать пересечения потоков учащихся.
«Через витражное остекление главной входной группы открывается вид на пространство вестибюля, наполненное естественным светом. Центральный блок помещений выделен выступающими прямоугольными элементами. Фасады оформлены плиткой, имитирующей кирпич», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Колористическая палитра представлена в оттенках коричневого, серого и бежевого цветов. Она будет гармонично сочетаться с окружающей застройкой.
Помимо классов, в здании будут располагаться мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем, центр детских инициатив, IT-пространство. Также в школе разместится актовый зал на 175 мест, два спортзала и медицинский блок.
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Лора Луганская