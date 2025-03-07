Камеры Подмосковья выявили 54 случая нелегального вывоза стройотходов за неделю

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Камеры дорожного наблюдения в Московской области работают круглосуточно, фиксируя нарушения как днём, так и ночью. За неделю было выявлено 54 случая нелегальной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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Дайана Хусинова