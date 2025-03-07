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Камеры Подмосковья выявили 54 случая нелегального вывоза стройотходов за неделю

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Камеры дорожного наблюдения в Московской области работают круглосуточно, фиксируя нарушения как днём, так и ночью. За неделю было выявлено 54 случая нелегальной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Однако основная цель — не наказание, а побуждение к оформлению необходимых документов. Это поможет предотвратить образование незаконных свалок, с которыми сталкиваются жители частных домов и отдалённых районов.

Больше всего нарушений было зарегистрировано в Наро-Фоминском, Дзержинском и Жуковском городских округах.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают о возможности получения разрешения на перевозку отходов через региональный портал государственных услуг. Оформление заявки займёт не более 10 минут и поможет избежать штрафов, размер которых может достигать 250 тысяч рублей.

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Юношу из Подмосковья задержали за помощь телефонным мошенника
07 марта 2025, 09:17

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Восемнадцатилетнего жителя Балашихи, ставшего курьером телефонных мошенников, задержала полиция, по данным следствия, он забрал деньги у пенсионерки из Красногорска, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«67-летней жительнице Красногорска позвонил неизвестный, представился сотрудником телекоммуникационной компании и попросил назвать паспортные данные — якобы для продления договора. Женщина сделала это, а на следующий день ей поступили звонки от лжесотрудников Центробанка и полиции. Женщине внушили, что мошенники, воспользовавшись её паспортными данными, пытаются перевести деньги Украине, а также если у неё есть сбережения дома, их следует «задекларировать». Поэтом нужно собрать все деньги и передать их «сотруднику», который подъедет к её дому», — говорится в сообщении.
В результате женщина передала курьеру злоумышленников около 500 тысяч рублей.

Полиции удалось задержать этот курьера. Он рассказал, что передал полученные деньги сообщнику в одном из московских торговых центров, а себе оставил «за работу» 15 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступной схемы.

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В феврале «умные автомобили» обнаружили 15 случаев сброса отходов у подмосковных дорог
06 марта 2025, 17:51

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта Подмосковья совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят работу по выявлению незаконного сброса отходов рядом с дорогами.
Для этого используются «умные автомобили» с искусственным интеллектом. В феврале они зафиксировали 15 случаев выброса мусора коммерческими организациями, в результате чего было вынесено 5 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Важно помнить, что чистота общественных мест зависит не только от своевременной уборки, но и от ответственности каждого жителя и сотрудника организаций в регионе.

Штраф для юридических лиц за ненадлежащее содержание территорий, несвоевременную или некачественную уборку мест общественного пользования составляет 50 тысяч рублей.

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#штраф
#мусор
#подмосковье
#закон
#нарушение
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Подмосковные спортсмены завоевали три медали первенства России по фристайлу
06 марта 2025, 17:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по фристайлу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Подмосковья Елизавета Фролова по итогам соревнований юниорок в дисциплине «биг-эйр». Золото в этой категории взяла фристайлистка из Красноярского края, а третье место заняла спортсменка из Москвы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Елизавета Фролова выиграла бронзовую награду в дисциплине «слоуп-стайл». В вторую бронзовую медаль в копилку Подмосковья принёс Егор Рязанцев в соревнованиях в «слоуп-стайл» среди юниоров.

Первенство России по фристайлу проходит в городе Миасс с 27 февраля по 7 марта.

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Подмосковный Женский хоккейный клуб «Торнадо» вышел в плей-офф ЖХЛ
06 марта 2025, 17:36

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный хоккейный клуб «Торнадо» пробился в плей-офф Женской хоккейной лиги. В четвертьфинале команда из Московской области встретится с красноярской «Бирюсой», сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
Два первых матча дмитровчанки проведут в Красноярске — 9 марта в 9:00 и 10 марта в 15:00. Затем серия переместится в Дмитров, где 13 марта в 17:00 состоится домашняя игра «Торнадо».

Четвертьфинал длится до трёх побед, поэтому при необходимости 14 марта в Дмитрове и 17 марта в Красноярске пройдут дополнительные встречи.

Путёвку в полуфинал Женской хоккейной лиги уже завоевали «Агидель» из Уфы и петербургское «Динамо-Нева», занявшие первые две строчки турнирной таблицы.

По итогам регулярного чемпионата «Торнадо» расположился на пятом месте, одержав 26 побед (две из них в серии буллитов) и потерпев 16 поражений (три по буллитам) в 42 матчах.

Женская хоккейная лига проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В музее «Горки Ленинские» пройдут мероприятия в честь Международного женского дня
06 марта 2025, 17:24

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

8 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» организуют праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили три тематические экскурсии, посвящённые женщинам. В течение дня волонтёры будут дарить посетительницам музея розы.

«Мы не только поздравим женщин с Международным женским днем, но и, даря цветы, выразим благодарность за их любовь и интерес к нашему музею. Всегда приятно встречать гостей цветами, и дарить в первые дни весны улыбки, внимание и заботу. Уверен, что 8 марта это создаст нашим гостьям радостную праздничную атмосферу», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Музее крестьянского быта проведут интерактивную программу, рассказывающую о роли женщины в традиционной крестьянской семье. Посетители узнают, как был устроен быт в деревенском доме, какую роль в нём играли женщины, а также какие традиции передавались из поколения в поколение.

Экскурсия «Женщины усадьбы Горки» познакомит гостей с историей выдающихся женщин, повлиявших на судьбу усадьбы. В числе героинь экскурсии — София Палеолог, Аграфена Дурасова, Зинаида Морозова-Рейнбот, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Посетителям расскажут об их жизни, взглядах и вкладе в развитие усадьбы и страны.

Отдельная экскурсия будет посвящена Зинаиде Морозовой-Рейнбот — одной из владелиц усадьбы, предпринимательнице и светской даме, чья жизнь была насыщена значимыми событиями и неожиданными поворотами.

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