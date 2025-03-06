В Коломне открыли движение по Голутвинскому мосту

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Движение по пешеходному Голутвинскому наплавному мосту открыли в Коломне после проведения работ по обновлению покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ежедневно Голутвинским наплавным мостом пользуются около 1,2 тыс. пешеходов, он обеспечивает сообщение между центром округа и сёлами Пестриково и Сергиевское, а также посёлком Сергиевский.«Протяжённость Голутвинского наплавного моста составляет свыше 137 метров, в ходе работы там было обновлено более 480 квадратных метров покрытия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года начнётся реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове. Завершить масштабные работы должны в четвёртом квартале 2027 года.
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