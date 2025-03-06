В феврале «умные автомобили» обнаружили 15 случаев сброса отходов у подмосковных дорог

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта Подмосковья совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят работу по выявлению незаконного сброса отходов рядом с дорогами.
Для этого используются «умные автомобили» с искусственным интеллектом. В феврале они зафиксировали 15 случаев выброса мусора коммерческими организациями, в результате чего было вынесено 5 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Важно помнить, что чистота общественных мест зависит не только от своевременной уборки, но и от ответственности каждого жителя и сотрудника организаций в регионе.
Штраф для юридических лиц за ненадлежащее содержание территорий, несвоевременную или некачественную уборку мест общественного пользования составляет 50 тысяч рублей.
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Важно помнить, что чистота общественных мест зависит не только от своевременной уборки, но и от ответственности каждого жителя и сотрудника организаций в регионе.
Штраф для юридических лиц за ненадлежащее содержание территорий, несвоевременную или некачественную уборку мест общественного пользования составляет 50 тысяч рублей.
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Дайана Хусинова