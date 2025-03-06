В Малых Вязёмах снесли заброшенное кафе-самострой

Заброшенное здание кафе, построенное без разрешительных документов, снесли в деревне Малые Вязёмы Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное нежилое здание площадью около 70 квадратных метров находилось на 42-м километре Можайского шоссе, рядом с остановкой общественного транспорта «Фабрика». Здание незаконно возвёл арендатор муниципального участка. Первоначально оно использовалось как кафе, но потом его перестали эксплуатировать. Постройка стояла заброшенной и со временем стала разрушаться», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Одинцовский суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу, договор аренды участка был расторгнут, и в январе текущего года заброшенное кафе снесли. В настоящее время территория полностью освобождена от здания и очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать этот участок, администрация округа ещё не приняла.
Читайте также:
В Шатуре снесли многоквартирный 105-летний дом
В Балашихе снесли нежилую заборошку
В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку
Лев Каштанов