Камеры с ИИ помогли устранить 350 000 нарушений в Подмосковье

19 ноября 2025, 09:53

оригинал Фото: Телеграм-канал @gurb_mo

В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили уже свыше 160 000 камер. Они помогают следить за порядком в общественных местах, вовремя выявлять нарушения и предупреждать правонарушения. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.





Более 90 000 камер имеют технологии искусственного интеллекта. Система распределяет задачи между камерами по ряду направлений:

более 82 000 устройств контролируют порядок во дворах;

свыше 6 500 камер фиксируют незаконную уличную торговлю;

более 2 200 камер следят за чистотой на контейнерных площадках;

свыше 1 000 камер фиксируют автомобили, припаркованные на газонах и возле мусорных баков;

более 750 камер контролируют очереди и чистоту на остановках;

порядка 280 камер наблюдают за строительством и соблюдением техники безопасности.