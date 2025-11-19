Камеры с ИИ помогли устранить 350 000 нарушений в Подмосковье
В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили уже свыше 160 000 камер. Они помогают следить за порядком в общественных местах, вовремя выявлять нарушения и предупреждать правонарушения. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.
Более 90 000 камер имеют технологии искусственного интеллекта. Система распределяет задачи между камерами по ряду направлений:
- более 82 000 устройств контролируют порядок во дворах;
- свыше 6 500 камер фиксируют незаконную уличную торговлю;
- более 2 200 камер следят за чистотой на контейнерных площадках;
- свыше 1 000 камер фиксируют автомобили, припаркованные на газонах и возле мусорных баков;
- более 750 камер контролируют очереди и чистоту на остановках;
- порядка 280 камер наблюдают за строительством и соблюдением техники безопасности.