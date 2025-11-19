Достижения.рф

Камеры с ИИ помогли устранить 350 000 нарушений в Подмосковье

оригинал Фото: Телеграм-канал @gurb_mo

В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили уже свыше 160 000 камер. Они помогают следить за порядком в общественных местах, вовремя выявлять нарушения и предупреждать правонарушения. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.



Более 90 000 камер имеют технологии искусственного интеллекта. Система распределяет задачи между камерами по ряду направлений:

  • более 82 000 устройств контролируют порядок во дворах;
  • свыше 6 500 камер фиксируют незаконную уличную торговлю;
  • более 2 200 камер следят за чистотой на контейнерных площадках;
  • свыше 1 000 камер фиксируют автомобили, припаркованные на газонах и возле мусорных баков;
  • более 750 камер контролируют очереди и чистоту на остановках;
  • порядка 280 камер наблюдают за строительством и соблюдением техники безопасности.
​Фото: Телеграм-канал @gurb_mo
Только благодаря работе камер с ИИ в регионе уже устранили более 350 000 нарушений. О всех ИИ-решениях Подмосковья можно узнать на портале «Цифровой регион».
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0