Мособлдума рассмотрит ограничение продажи алкоголя во дворах до 2 часов в день

18 ноября 2025, 13:30

Мособлдума планирует на заседании 20 ноября рассмотреть законопроект, который ограничит время продажи алкоголя в общепите во дворах многоквартирных домов до двух часов в день. Документ уже прошёл первое чтение в июне, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





Законопроект предлагает разрешить продажу алкоголя в общепите с 13:00 до 15:00, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Если решение примут, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.





«Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей, о чём они неоднократно сообщали депутатам фракции «Единая Россия» в ходе приёмов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это ещё один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые торгуют алкоголем в ночное время в обход закона и являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.