В Подмосковье увеличат количество камер на дорогах

17 ноября 2025, 13:09

оригинал Фото: istockphoto.com/wattanaphob

Новые камеры фотовидеофиксации установят на дорогах Московской области, в приоритете будут участки с высокой аварийностью. Об этом сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона глава областного Минтранса Марат Сибатулин.





Установка камер станет частью комплекса мероприятий, направленных на снижение аварийности.





«В настоящее время наша система фотовидеофиксации включает в себя 2057 комплексов. В будущем году мы установим 300 новых камер на аварийных участках. Более того, заменим 1300 камер, срок эксплуатации которых подходит к концу, и дополнительно установим 500 детекторов для фиксации транзита транспортных средств и контроля нарушений в сфере экологии», — сказал Марат Сибатулин.

«За десять месяцев прошлого года штрафы, выписанные нарушителям ПДД, принесли региональному бюджету 970 млн рублей, а за десять месяцев текущего года — 4,38 млрд рублей», — уточнил Сибатулин.