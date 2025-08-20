Капитальный ремонт газовых систем завершен в 562 домах Подмосковья

20 августа 2025, 09:15

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье подвели итоги планового капитального ремонта систем газоснабжения. С начала 2025 года работы завершены в 562 многоквартирных домах региона, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Наибольший объем работ пришелся на городские округа Красногорск, Лобня и Раменский. Кроме того, по заявкам муниципалитетов в региональную программу включили еще 11 домов. Работы планируется провести в Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском и Богородском округах.



«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса» — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев



