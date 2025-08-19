Подмосковье стало регионом-участником программы развития въездного туризма
Подмосковье выбрано одним из 25 регионов, которые станут участниками программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Список огласили Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития России совместно с Центром стратегических разработок. На первом этапе 65 субъектов Федерации представили оценку готовность принимать иностранных гостей. На основе этих данных эксперты выбрали территории с наибольшим потенциалом для привлечения зарубежных путешественников
«Участниками программы, кроме Московской области, стали Архангельская, Мурманская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Тюменская, Сахалинская области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Приморский и Камчатский края, Дагестан, Башкирия, Удмуртия, Республика Алтай, Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ», – отметили в министерстве.С конца августа для команд этих регионов стартует образовательная программа, в рамках которой представят лучшие практики, опыт наставников и адресный подход к каждому региону.
После обучения из 25 регионов выберут 10 финалистов, которые получат комплексную поддержку. Это участие в международных туристических выставках под брендом Discover Russia, продвижение на целевых зарубежных рынках и другие меры поддержки.
Регионы-финалисты будут объявлены в ноябре на форуме «Открой твою Россию».