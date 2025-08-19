Подмосковье стало регионом-участником программы развития въездного туризма

19 августа 2025, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье выбрано одним из 25 регионов, которые станут участниками программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Список огласили Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития России совместно с Центром стратегических разработок. На первом этапе 65 субъектов Федерации представили оценку готовность принимать иностранных гостей. На основе этих данных эксперты выбрали территории с наибольшим потенциалом для привлечения зарубежных путешественников

«Участниками программы, кроме Московской области, стали Архангельская, Мурманская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Тюменская, Сахалинская области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Приморский и Камчатский края, Дагестан, Башкирия, Удмуртия, Республика Алтай, Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ», – отметили в министерстве.