В Кашире организовали каникулярные клубы «Движения Первых»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Клубы «Движения Первых» организовали на каникулах в школе №2 в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Первые дни были посвящены истории и культуры Каширы.

«Ребята узнали много нового о родном крае, слушали тематические песни, на мастер-классе создали по шеврону, посвящённому малой родине», — говорится в сообщении.
Затем для участников клубов провели мастер-класс по сборке и разборке автомата, а также журналистский мастер-класс от сотрудника РИАМО Ивана Дуброва — он учил школьников, как задавать вопросы на интервью и писать статьи.

Кроме того, школьникам устроили захватывающие занятия по технологиям, науке и патриотизму.

