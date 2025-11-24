В Кашире организовали каникулярные клубы «Движения Первых»
Клубы «Движения Первых» организовали на каникулах в школе №2 в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первые дни были посвящены истории и культуры Каширы.
«Ребята узнали много нового о родном крае, слушали тематические песни, на мастер-классе создали по шеврону, посвящённому малой родине», — говорится в сообщении.Затем для участников клубов провели мастер-класс по сборке и разборке автомата, а также журналистский мастер-класс от сотрудника РИАМО Ивана Дуброва — он учил школьников, как задавать вопросы на интервью и писать статьи.
Кроме того, школьникам устроили захватывающие занятия по технологиям, науке и патриотизму.
