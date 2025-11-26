Каширский суд продлил арест обвиняемому в убийстве девочки 28-летней давности
Каширский суд продлил на два месяца арест мужчине, которого обвиняют в убийстве девочки, совершённом 28 лет назад.
Как сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области», 7 марта 1997 года Алексей Краснобаев, сожитель матери ребёнка, умышленно толкнул девочку с большой силой, когда она попросила её покормить.
Малышка не удержала равновесие, упала и ударилась головой о деревянный подлокотник кровати. От полученной травмы она скончалась на месте. После этого, как считает обвинение, Краснобаев закопал тело ребёнка в подвале дома, чтобы скрыть следы преступления. Мужчине предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).
