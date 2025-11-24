В Доме творчества Щукина в Кашире провели экскурсию, посвящённую великому актёру
Экскурсию провели в каширском Доме творчества Бориса Васильевича Щукина — русского и советского актёра театра и кино, театрального режиссёра и педагога. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Экскурсия была посвящена памяти великого артиста. Её провела опытный экскурсовод Альбина Рябова.
«Мероприятие завершилось чаепитием, за которым гости делились впечатлениями, задавали вопросы и общались», — говорится в сообщении.Такие встречи проводятся регулярно. Узнать подробности об экскурсии «по-щукински» и записаться на экскурсию с чаепитием можно по телефону 8-915-345-71-91.
