Капитальный ремонт музыкального отделения Детской школы искусств в Зарайске идет по плану

26 октября 2025, 13:24

Ремонт отделения Детской школы искусств в Зарайске завершат в 2026 году

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Капитальный ремонт музыкального отделения Детской школы искусств продолжается в Зарайске.







Детская школа искусств расположена в историческом здании, возведенном в конце XVIII — начале XIX столетий. Этот архитектурный памятник, находящийся в центре города, долгое время был местом, где юные музыканты постигали искусство. Однако сейчас просторные залы полны строительных материалов, здесь активно ведутся ремонтные работы.



Устаревшие конструкции демонтировали, почти на 70% обновили кровлю и продолжают аккуратную реставрацию исторического фасада. Ремонт включает не только возвращение зданию его первоначального облика, но и укрепление стен, замену труб и проводов, а также обновление внутренних помещений. Все эти меры направлены на создание комфортных условий для обучения детей музыке.



Проект реставрации рассчитан на два года, и предполагается, что в 2026 году обновленные классы вновь наполнятся первыми мелодиями юных талантов. Это событие будет важным не только для учащихся, но и для культурной жизни Зарайска, так как музыкальное отделение школы играет ключевую роль в воспитании будущих музыкантов и сохранении культурных традиций региона.