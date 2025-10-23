В подмосковном Зарайске отметили 20-летие пожарной части №319

23 октября 2025, 10:32

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

Пожарная часть №319 в Зарайске отметила 20-летие. Для её сотрудников это не просто дата, а символ преданности профессии и готовности к любым вызовам, отметили в Администрации муниципального округа Зарайск.





Двадцать лет назад здесь работали всего 20 человек и стояла одна автоцистерна на базе КамАЗа. Сегодня в подразделении служат более 50 профессионалов — и ветераны, и молодые специалисты, которые учатся у старших коллег.



​Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

Все эти годы коллектив возглавляет Иван Постников. Когда-то он пришёл сюда капитаном после армии, а теперь руководит частью.





«Видели мы многое за эти годы. Вот буквально недавно, 19 октября, произошло возгорание в многоквартирном доме первого микрорайона. Благодаря быстрой реакции сотрудников были спасены мужчина и женщина. Спасти жизнь человека — для нас это самое главное», — рассказал Иван.