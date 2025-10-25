Зарайские студенты прошли в финал Всероссийского конкурса «Большая Перемена»
Трое студентов Зарайского педагогического колледжа вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Дмитрий Гахов, Ксения Марушкина и Алина Гусева показали лучшие результаты среди множества участников со всей страны. С 17 по 22 ноября они поедут в Нижний Новгород, где определится список победителей. На финале студенты будут представлять не только себя, но и свой город.
Успех студентов — это результат работы их наставников, Ирины Золотых и Аллы Бирюковой. Преподаватели помогли своим подопечным развить способности и поверить в свои силы.
Жители Зарайска будут поддерживать финалистов. Конкурс «Большая перемена» даёт молодёжи возможность заявить о себе на всероссийском уровне. Это достижение укрепляет имидж Зарайска как центра развития талантов.
