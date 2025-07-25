Капитальный ремонт школы №7 в Долгопрудном выполнен более чем на 80%

25 июля 2025, 22:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Общий объём выполненных работ по капремонту школы №7 в Долгопрудном сейчас составляет 80,3%. Ход работ проверил глава городского округа Олег Сотник, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На сегодняшний день общестроительные работы выполнены на 89%. К ремонту здания привлечены 97 рабочих и при единицы строительной техники.

«Администрация округа понимает высокую социальную значимость проекта по школе №7. Делаем всё возможное, чтобы работы шли по графику и соответствовали всем требованиям и стандартам», – отметил Сотник.