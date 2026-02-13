Капитан Сергей Егорушкин из Каширы рассказал о полётах в «неспокойном» небе
Каширянин Сергей Егорушкин является командиром самолёта одной из российских пассажирских авиакомпаний. Он рассказал об особенностях своей профессии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В небе капитан Егорушкин провёл уже 15 тысяч часов. После школы он поступил в Кировоградское лётное училище, а после окончания приступил к полётам. На счету капитана как самые дальние рейсы внутри страны, так и международные. И порой приходится быстро принимать решения в самых сложных ситуациях.
«Например, аэродром перестаёт принимать самолёты из-за плохой погоды или угрозы БПЛА . Топлива после длительного перелёта остается в обрез и нужно выбрать запасной аэродром с учётом оставшихся ресурсов и погодных условий и согласовать выбор с диспетчером. Причём, на это есть считанные минуты, потому что самолёт не может стоять на месте», — рассказал Сергей Егорушкин.Например, недавно рейс из Минвод в Москву занял около трёх суток: аэродромы закрывали из-за дронов, поэтому сначала самолёт развернули на полдороги, потому направили вместо Москвы в Санкт-Петербург и только оттуда удалось долететь до места назначения.
«Опасность представляют и грозовые фронты. В этих случаях нужно локаторами искать наименее опасные участки воздушного пространства, чтобы избежать турбулентности. Ты за секунды принимаешь решение, где лучше проскочить. И особую роль здесь играют мастерство и опыт», — отметил Егорушкин.Он подчеркнул, что в таких ситуациях критически важно сохранять спокойствие, и именно этому он учит молодых пилотов.