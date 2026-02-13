Из горящего общежития в Луховицах спасли пять человек

13 февраля 2026, 11:06

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пять человек спасли из загоревшегося пятиэтажного общежития в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Пожар произошёл 12 февраля. Информация о происшествии поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в 14:53.





«Прибывшие на место пожарные провели разведку помещений, в ходе которой обнаружили пять человек. На них надели специальные защитные маски и вывели на свежий воздух. Кроме того, из здания эвакуировали 12 жильцов, в том числе трёх детей», — говорится в сообщении.