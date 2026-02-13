Из горящего общежития в Луховицах спасли пять человек
Пять человек спасли из загоревшегося пятиэтажного общежития в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Пожар произошёл 12 февраля. Информация о происшествии поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в 14:53.
«Прибывшие на место пожарные провели разведку помещений, в ходе которой обнаружили пять человек. На них надели специальные защитные маски и вывели на свежий воздух. Кроме того, из здания эвакуировали 12 жильцов, в том числе трёх детей», — говорится в сообщении.Одну из спасённых — 42-летнюю женщину — госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.
В ходе разведки пожарные также определили, что возгорание началось в ванной комнате на пятом этаже. Площадь пожара составила семь квадратных метров, тушение завершилось в 16:03.