Капремонт Академии дзюдо в Звенигороде завершат в текущем году

13 апреля 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Академии дзюдо, расположенное на улице Московская в Звенигороде, капитально ремонтируют. Завершить весь объём работ планируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.





В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 40%.





«В здании завершили демонтажные работы и занимаются общестроительными и отделочными, обновляют крышу и фасад и монтируют инженерные системы», — говорится в сообщении.