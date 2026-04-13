Капремонт Академии дзюдо в Звенигороде завершат в текущем году
Здание Академии дзюдо, расположенное на улице Московская в Звенигороде, капитально ремонтируют. Завершить весь объём работ планируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 40%.
«В здании завершили демонтажные работы и занимаются общестроительными и отделочными, обновляют крышу и фасад и монтируют инженерные системы», — говорится в сообщении.В обновлённом спорткомплексе будет зал с трибунами на две с половиной тысячи зрителей. На первом этаже разместится банный комплекс, в котором увеличат количество душевых и раздевалок, сделают сауну, холодную купель и мини-бассейн. А на втором этаже будет ресторан с банкетным залом.