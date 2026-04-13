Платными парковками Подмосковья с начала года воспользовались более миллиона раз
Свыше 1,1 млн раз автомобилисты воспользовались платными парковками в 37 округах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Первые платные парковки в регионе открыли в ноябре 2024 года. Всего за это время там оставляли машины более 2,8 млн раз.
«Наиболее востребованными из всех платных парковок Подмосковья оказались площадки в Одинцове, где с открытия насчитали почти 390 тысяч сессий, в Люберцах (свыше 382 тысяч сессий) и в Ногинске (более 296 тысяч сессий)», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что право бесплатно оставлять машину на платных парковках есть у 13 тысяч жителей Московской области.
Актуальную информацию о транспорте и дорогах региона областной Минтранс регулярно размещает на своём канале в мессенджере МАХ.