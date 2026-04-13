Платными парковками Подмосковья с начала года воспользовались более миллиона раз

Свыше 1,1 млн раз автомобилисты воспользовались платными парковками в 37 округах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Первые платные парковки в регионе открыли в ноябре 2024 года. Всего за это время там оставляли машины более 2,8 млн раз.





«Наиболее востребованными из всех платных парковок Подмосковья оказались площадки в Одинцове, где с открытия насчитали почти 390 тысяч сессий, в Люберцах (свыше 382 тысяч сессий) и в Ногинске (более 296 тысяч сессий)», — говорится в сообщении.