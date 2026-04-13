В Подмосковье с начала года закрыли более 50 нелегальных шиномонтажей
Деятельность 51 шиномонтажа, размещённого с нарушением целевого использования земельного участка, пресекли в Московской области в начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Проверки проводят инспекторы муниципального земельного контроля.
«Всего за десять месяцев нашей работы в регионе выявили 505 случаев нарушений правил землепользования. 75 нелегально открытых автосервисов уже закрыли, а для 83 объектов предприниматели привели вид разрешённого использования земельного участка в соответствие со своей деятельностью», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Больше всего незаконных шиномонтажей закрыли в Ступине, Щёлкове и Солнечногорске — по пять в каждом округе. А изменение вида использования земли провели для восьми шиномонтажей в Щёлкове, семи — в Орехово-Зуеве и шести в Балашихе.