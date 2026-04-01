Новый корпус поликлиники №4 в Нахабине откроют в 2027 году
Возведение нового корпуса поликлиники №4 ведётся в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Работы начались в 2025 году, а сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход строительства проверил депутат Мособлдумы Роман Володин.
«Мы находимся не просто на важном, а на долгожданном объекте. Все приложили большие усилия, чтобы эта стройка, наконец, началась. Строители не подводят: мы видим культуру производства и хороший темп», — сказал Роман Володин.Он добавил, что возведение поликлиники являлось один из наказов жителей, и поблагодарил главу округа Дмитрия Волкова и вице-губернатора Московской области Владимира Локтев за помощь в его реализации.