Новый корпус поликлиники №4 в Нахабине откроют в 2027 году

01 апреля 2026, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Возведение нового корпуса поликлиники №4 ведётся в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Работы начались в 2025 году, а сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ход строительства проверил депутат Мособлдумы Роман Володин.





«Мы находимся не просто на важном, а на долгожданном объекте. Все приложили большие усилия, чтобы эта стройка, наконец, началась. Строители не подводят: мы видим культуру производства и хороший темп», — сказал Роман Володин.