Капремонт детсада №5 в Балашихе завершится в октябре
В Балашихе завершается капитальный ремонт детского сада №5 в микрорайоне Купавна. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Строительная готовность объекта достигла 95%, а его открытие должно состояться в октябре этого года. Здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров рассчитано на семь групп — детский сад сможет принять более 135 воспитанников. Педагогический коллектив также сформирован.
Специалисты выполнили основной объем работ. Они полностью заменили кровлю и водосточную систему, установили новые стеклопакеты, смонтировали межкомнатные перегородки и подготовили полы. Финальный этап также прошли фасадные работы и чистовая отделка внутренних помещений. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории и расстановка мебели. Кроме того, в учреждении появится новый пищеблок полного цикла.
Работы проводятся с прошлого года по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Семья».
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